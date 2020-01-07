محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تشارك الفنانة ياسمين رئيس، في بطولة فيلم "لص بغداد"، المقرر عرضه بالسينمات خلال أيام. ووجهت "رئيس" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، رسالة لمحمد إمام بطل العمل، وكتبت: "ماما بتحبك وبتقولك مبروك، بجد والله بس هي معندهاش تويتر". فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ماما بتحبك".. رسالة ياسمين رئيس لمحمد إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.