مدحت العدل: مسلسل "حتى لايطير الدخان" مختلف عن الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت شركة "العدل جروب" أمس الاثنين عن استعدادها لتقديم مسلسل "حتى لا يطير الدخان"، عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبدالقدوس لعرضه في رمضان 2020، ويقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

د.مدحت العدل تحدث لـ"الخليج 365" عن العمل قائلًا: "بدأت كتابة السيناريو والحوار منذ أكثر من 3 شهور، ولم أنتهي بعد، واتناول رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس "حتى لايطير الدخان" برؤية مختلفة تماما عن التي قُدمت من قبل في الفيلم الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام "وأضاف: "أقدم بالعمل شخصيات جديدة، وأتناوله بالتأكيد في زمن مختلف أيضًا، والرواية نفسها تسمح بهذا".

وقدمت "حتى لايطير الدخان" عام 1984، في فيلم كتب له السيناريو والحوار الكاتب مصطفى محرم، ومن إخراج أحمد يحيي، بطولة عادل إمام، سهير رمزي، أحمد راتب، ثناء شافع، نادية أرسلان.