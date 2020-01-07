دنيا عبدالعزيز عن "بنات ثانوي":"مش ممكن حلاوتكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أشادت الفنانة دنيا عبدالعزيز، بأبطال فيلم "بنات ثانوي"، والذي احتفل صناعه أمس بالعرض الخاص له. ونشرت "دنيا" البوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "مش ممكن حلاوتكم، فرحانة بيكم قوي، ألف مبروك". فيلم "بنات ثانوي" بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، محمد مهران، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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