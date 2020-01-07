"سهر الصايغ ونرمين ماهر في كواليس "قوت القلوب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بالفنانة سهر الصايغ، من كواليس مسلسل "قوت القلوب".
وعلقت: "كواليس مسلسل قوت القلوب، تاني مسلسل مع بعض بعد فكرة بمليون جنيه، سهر العسل من أكتر البنات طيبة وأخلاق، قريبا"
مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، فراس سعيد، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.
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