تراند اليوم : انكشاف صدر أشهر راقصة مصرية أمام الجمهور..شاهد كيف تداركت الأمر



تعرضت الفنانة والراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده، إلى موقف محرج للغاية، بعد سقوط فستانها من منطقة الصدر وانكشاف صدرها بشكل فاضح أمام الجمهور خلال أدائها رقصة في حفل خاص على أغنية شعبية.

وعلى الرغم من الموقف إلا أن فيفي عبده نشرت الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، والذي يظهر تكرار الواقعة خلال رقصها حيث ينزلق الفستان من عند منطقة الصدر، إلا أنها تداركت الأمر بشكل طريف.

وأثار الفيديو جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها البعض باحترام عمرها حيث أنها تبلغ 66 عامًا، وأن تتوقف عن الرقص وتغطية جسدها، بينما شجعها البعض على الاستمرار.