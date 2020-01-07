تراند اليوم : المحكمة تصدم دنيا بطمة بقرار جديد بعد تورطها في فضيحة أخلاقية

صدمت محكمة الاستئناف بمراكش، الفنانة والمغنية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام ، بقرار منعهما من مغادرة البلاد، ورفع الكفالة المالية لتبلغ 50 مليون سنتيم لدنيا و30 مليون لابتسام، وذلك بعد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد قرار قاضي التحقيق.

وخضعت الفنانة المغربية المقيمة في البحرين دنيا بطمة، للتحقيق هي وشقيقتها، بتهمة تورطها في فضائح المشاهير عبر حساب "حمزة مون بيبي" الذي اقتحم الحياة الخاصة لفنانان وإعلاميات ونشر صور مخله لهن، وتواجه الفنانة الشهيرة تهم بوقوفها وراء هذا الحساب.

وتنفي دنيا بطمة هذه الاتهامات وتتهم جهات وأشخاص بالنيل من سمعتها بسبب شهرتها، وحصولها على تكريم خاص من ملك المغرب محمد السادس.

