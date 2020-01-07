تراند اليوم : فيديو| شقيق زوج "نانسي عجرم": "السارق كان يريدها هي وليس الفلوس"

ألمح نهاد الهاشم، شقيق زوج المطربة اللبنانية، نانسي عجرم إلى أن جريمة السطو التي تعرضت لها فيلا الأخيرة لم تكن على ما يبدو الغرض منها محاولة السرقة.

وقال "نهاد" إنه رغم عرض شقيقه فادي الهاشم على الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي اقتحم فيلته ليل الأحد، إلا أنه رفض ذلك، وكان يلح في السؤال حول مكان اختفاء نانسي.

وأضاف في تصريحات إلى الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "الحدث": "السارق لما دخل على غرفة فادي كانت نانسي مستخبية، قاله عايز فلوس.. أعطاه وقاله غادر.. قاله لا عايز دهب قاله مش معانا دهب الآن، كانت نانسي اتصلت بابوها وهو بيته قريب منها فكان وصل وقعد يعطي كلاكس كتير بالعربية، سأله مين برا قاله يمكن الشرطة وصلوا.. اتجه لغرفة الولاد فلحقه فادي وحدث ما حدث.. يعني 6 أو 7 دقايق تحت تهديد المسدس وبعدين فات على غرفة الولاد".

وأشار "نهاد" إلى أنه في تلك الليلة كان برفقة أسرته في منزل شقيقه، وكان من المقرر أن يظلوا معهم حتى اليوم التالي، لكنهم غادروا في النهاية، وما إن وصلوا منزلهم حتى علموا بما حدث، فعادوا على الفور.

وذكر أن الكاميرات كشفت عن وجود السارق منذ أن كانوا متواجدين بالمنزل وكان يشاهدهم من الأعلى، منتظرا مغادرة الجميع حتى يتمكن من فعل ما يريده.

ومضى مواصلاً روايته لما حدث: "الأبشع من هيك واللي ما شوفتوه على الفيديو لأنه ما عرضناه إنه في 5 دقايق مهمين دخل فيهم السارق على غرفة فادي ونانسي وفضل يهدده بالسلاح إنه تخرج نانسي اللي كانت مخباية وكان مصر إنه يعرف مكانها.. استمر أكتر من 5 دقايق يطالب بنانسي، حتى لما أعطاه الفلوس، فا أكيد مش عايز نانسي بداعي السرقة في غرض تاني".

وكانت المدعية العامة الاستئنافية في منطقة "جبل لبنان" القاضية غادة عون أصدرت قرارًا بتوقيف "الهاشم".

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وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن القرار بتوقيف فادي الهاشم جاء على إثر تبادل اطلاق النار بينه وسارق – سوري الجنسية - دخل فيلته فجر اليوم في "نيو سهيلة" في قضاء "كسروان،" بهدف السرقة، وذلك من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية كشفت عن مقتل سوري أثناء محاولته سرقة فيلا نانسي عجرم فجر الأحد.

وفي التفاصيل، فقد تمكن المتهم ويدعى محمد حسن الموسى، سوري الجنسية، يبلغ من العمر 30 عامًا، من التسلل ليلاً الى داخل الفيلا حاملاً معه مسدس، وقام بإبعاد 3 حراس شخصيين عن طريقه بعد إشهار المسدس في وجوههم.

وعلى إثر ذلك، تابع سيره إلى داخل الفيلا، وحاول الدكتور فادي الهاشم، زوج عجرة عرض المال عليه للمغادرة، إلا أنه استمر في طريقه إلى الغرفة التي تنام فيها بنات "عجرم، مهددًا بقتل من يعترض طريقه.

وعندما أصر المهاجم على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه، لكنه لم يتوقف، ليعاجله زوج "عجرم" بطلقات نارية من مسدسه أدت الى مقتله على الفور.



