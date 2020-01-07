بالفيديو: مفاجأة جديدة قد تورط زوج نانسي عجرم بعد الكشف عن هوية اللص القتيل

فجر مصور سوري يُدعى تامر تركماني مفاجأة برواية جديدة عن قضية مقتل شاب سوري في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، زاعماً أن الشاب المقتول ليس لصاً ، ولكنه من العاملين في حديقة منزل الفنانة اللبنانية وزوجها.

ونشر المصور السوري صورة للشاب المقتول عبر حسابه الموثق على موقع ”فيسبوك“ وقال إن له مستحقات مالية لدى فادي الهاشم زوج نانسي عجرم محجوزة لدى أحد العاملين بالفيلا، وإنه تسلل ليطلب حقه.

وقال في تعليقه على الصورة: ”الشاب السوري محمد حسن الموسى من قرية بسقلا في ريف إدلب، هذا الشاب الذي قاموا بقتله في فيلا الفنانة نانسي عجرم، حيث تم الادعاء بأنه لص دخل ليسرق من الفيلا وكأنهم لا يعلمون من هو!!“.

وتابع: ”طبعا القصة سيتم لفلفتها بما أن الإعلام هو أوسخ أداة لإخفاء الجريمة“، مطالبا ”بفتح تحقيق ومحاسبة من قتل هذا الشاب“.

وأردف قائلا: ”الخطأ من الشاب هو دخوله بهذه الطريقة، ولكن أن يتم قتله بهذه السهولة فهذا شيء آخر يستدعي الوقوف والنظر في القضية بشكل آخر“.

واتهم المصور السوري زوج نانسي عجرم بأنه يملك القدرة على تلفيق أي شيء يريده، موضحا أن الفيديوهات المعروضة مجتزأة، حيث إن هناك أشياء كثيرة غير معقولة تجاه هذا الأمر، فروايات نانسي عجرم وزوجها في التحقيقات لا يمكن تصديقها.

وأكد أن الشاب السوري الذي قتل غير الشاب الذي ظهر بالفيديو، مشددا على أن الفيديو تم تقطيعه ليظهر للعوام مثلما يريدون، مطالبا بتدخل محامين للدفاع عن الشاب المقتول كي يحصل على حقه.