بالفيديو: الفنانة بدور عبد الله تكشف حقيقة زواجها من منتج كويتي في السر

كشفت الفنانة السعودية بدور عبد الله حقيقة زواجها من منتج كويتي سرًا. مؤكدة أن ما يتردد في هذا الشأن إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وردت في لقاء متلفز ببرنامج ”ع السيف“ على سؤال وُجه إليها بشأن هذا الزوج وأنه يتكفل بمعيشتها في الكويت خاصًة أنها لا تعمل وقادرة على توفير منزل ومعيشة بالكويت، قائلة: ”مين قال إني أعيش حياة راقية لا أحد يدخل منزلي”.

وتابعت: ”هل من الضروري أنني لكي أدير حياتي المادية يكون بعون رجل“، مبينًة: ”يستهيفون قدرات المرأة بأنها تستطيع أن تفتح بيتها وتعيش حياة راقية“.

وأردفت: ”ولا متزوجة ولا شيء ولو تزوجت سأعلن الحمد لله يفتخر فيني زواجي ما بدي واحد يخبيني“. وأكملت: ”الموضوع يضحك الصبح بسمعه والضهر بسمعه والعصر بسمعه“.

وأضافت: ”أنا أصلًا ما بدي أتزوج ولا الأمر في دماغي الزواج ولا راح أتحمل واحد من برة يدخل عليا يقولي وين الغدا ولا وين العشا فما راح أتزوج لا بالسر ولا بالعلن“.