بالفيديو: صحفى لبناني يكشف تفاصيل جديدة في قضية اقتحام ڤيلا نانسي عجرم

كشف الصحفى اللبناني ربيع فران، تفاصيل جديدة تتعلق بقضية اقتحام ڤيلا الفنانة نانسي عجرم في لبنان.
قال الصحفي اللبناني ربيع فران، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ما ذكره موقع سوري عن معرفة سابقة بين المقتحم، وبين نانسي عجرم، أو زوجها، الطبيب فادي الهاشم، غير صحيح إطلاقا، وفقا لم ذكره أخو المقتحم، مشيرا إلى أن تلك الأخبار أدت إلى تشويش كبير بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار ربيع فران، إلى أن المقتحم يعمل في نفس القرية حيث تقع ڤيلا نانسي عجرم، التي يعرف الجميع مكانها، ومن الطبيعي أن يكون هو أيضا على علم بمكان الفيلا وسكانها.
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