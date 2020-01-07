بالفيديو: شقيق زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة واللص المقتول بمنزلها

قال نهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة نانسي عجرم ، إن فادي الهاشم، تم نقله إلى ال مستشفى لأنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وحالة النفسية سيئة جدا.

وأضاف الهاشم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “القاهرة الآن”، المذاع على قناة “الحدث”، أن صحة فادي الآن، جسديا ونفسيا تحسنت كثيرا، ومن المتوقع مغادرته المستشفى اليوم، مؤكدا أن فادي سيمثل اليوم أمام قاضي التحقيق.

وروى شقيق زوج نانسي عجرم، تفاصيل جديدة عن ليلة الحادث، قائلا: “كنت سهران عند نانسي بالمنزل وشقيقي الدكتور فادي وكنا حنبيت الليلة عنده ولكننا ذهبنا إلى منزلنا وبعد وصولنا للبيت سمعنا بالحادثة، مشيرا إلى أن الكاميرات لم تكشف موقف جمع اللص بالدكتور فادي لمدة 7 دقائق”.

وأوضح: “اللص السارق هدد الدكتور فادي بالسلاح وطالبه بالذهاب لغرفته، وهدده فادي وقال له أعطيتك المال غادر قبل وصول الشرطة ولكن ال لص طالب بخروج نانسي من مخبأها وكرر ذلك عدة مرات بداعي السرقة، إلا أنه أصر على خروج نانسي من مخبأها للحصول على مجوهراتها”.

وتابع الهاشم قائلا: “سمع اللص ببعض الضجيج في الخارج فسأل فادي ما هذا فقال له فادي ربما يكون رجال الشرطة فذهب اللص إلى غرفة الأولاد وهذا الأمر جعل فادي يدافع عن أولاده وأسرته بقتل اللص .

ونفى شقيق زوج نانسي عجرم ، ما تم تداوله من أنباء، حول اللص المقتول في منزل نانسي أمس، بأنه كان يعمل لديها في حديقة منزلها قائلا: “أتاسف كثيراً عند سماعي لهذا الكلام الكاذب وأكد أن فادي ونانسي أول مرة يشاهدان ال لص .. ولا يوجد سابق معرفة به”.