بعد مسيرة 8 أعوام مسامير تتوج مسيرتها بإنتاج فلمها الأول.. تعرف على أهم التفاصيل

توجت بالأمس شركة ميركوت مسيرة ثمانية أعوام بإطلاقها فلم مسامير التابع لسلسلة مسلسل مسامير، ويعد مسامير برنامج كرتوني سعودي على يوتيوب يجمع الكاتب فيصل العامر بالمخرج والرسام مالك نجر والمخرج عبدالعزيز المزيني بالشراكة ، يتناول القضايا الاجتماعية وتعتبر القناة من أعلى القنوات في عدد المشتركين في السعودية. حيث بلغ عدد المشتركين فيها أكثر من مليون مشترك، إنطلقت أولى حلقاته في 13 نوفمبر 2011، وبرمضان من عام 2013م أنتجت 30 حلقة منه للتلفزيون واليوتيوب بالتزامن. أحتفل البرنامج بوصول عدد مشاهداته 57 مليون مشاهدة.

بدأت شهرة مخرج البرنامج مالك نجر عندما نشر عملاً كرتونياً سماه “السبب الحقيقي وراء كارثة جدة” بعد سيول جدة لعام 2009. البرنامج قائم على كتاب “شغب ” لـ فيصل العامر ومقالاته المنشورة بصحيفة الوطن السعودية. يحتوي برنامج مسامير على شخصيات خيالية مقتبسة من المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع السعودي بشكل خاص.

الشخصيات الرئيسية هي:عقيل، شخص مثقف واقعي،دائما يحاول حل بعض المشاكل والسلبيات في المجتمع السعودي. سلتوح، معاكس لعقيل فهو شاب غير مثقف لا يهمة في الحياة سوى إشباع رغباته ومطالبة من التفحيط وتخريب المرافق العامة. سويكت بن راضي، مواطن صامت ومهما واجهته المشاكل والمصائب أو إنتهكت حقوقه يبقى صامتاً فبالرغم من جميع الأذى الذي يحاط به لم يتذمر أو يجزع. البكسل شخصيات همجية مربعة وملونه أتت من كوكب البكسلات وهم عنصريون ضد الأضلاع الغير مربعة. الكلب، صديق سلتوح وهو مشابه بشكل كبير لشخصية سلتوح. ويحتوي المسلسل على العديد من الشخصيات الثانوية الخيالية كالأصدقاء، سكان المدينة، زملاء العمل وغيرها. وظهرت في بعض الحلقات شخصيات مشهورة مثل محمد عبده، عبادي الجوهر، فيديل كاسترو، زياد الرحباني، حسني مبارك، ميكي ماوس، باباي.

يتمحور الفلم بشكل كبير حول هذه الشخصيات و هذا السيناريو بقصة منفصلة تماما عن المسلسل وسيتم عرضه في كل من: المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، سلطنة عمان، مملكة البحرين ، الكويت ، العراق، مملكة الأردن ، و مصر . وتستغرق مدة عرض الفلم ساعتان ويعد مناسب للأطفال ولن يتم عرضه في غير دور السينما.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي تويتر : “نبارك نجاح العرض السينمائي الأول لـ #فيلم_مسامير كأول فيلم أنيميشن سعودي، يبشر بانطلاقة رائعة لأعمال إبداعية أخرى، من فريق شبابي مبدع ومتميز، يعمل بجد ومثابرة ليثبت أن لدينا طاقات خلاقة، تبرع دائمًا بإنتاج أعمال مبتكرة، تجعلنا فخورين بشبابنا، نباهي بإبداعهم” ، ونشر الحساب الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي تويتر للتواصل الحكومي موجز لمسلسل مسامير معبرا عنه : “من الشاشة الصغيرة، إلى الشاشة الكبيرة.. #فيلم_مسامير في صالات السينما بالمملكة والخليج.”. عبر أحد حضور الفلم محمد الموسى عن رأية : ” اليوم كان انتصار للمحتوى السعودي … كل صناع المحتوى يعني لهم ويهمهم نجاح #فيلم_مسامير مو بس لأننا نحب سلسلة مسامير، لكن لأنها تطورت قدامنا وكبرت معنا وانتقالها للسينما بنجاح سيكون باب نجاحات أكبر للجميع في المجال؛ فخورين في فريق @Myrkot والفلم فعلا كان ممتع ويستحق حماسنا ” ،حاز الفلم على إعجاب الحضور معبرين عن مدى سعادتهم بإنطلاق الصناعة السعودية في عالم السينما.