شاهد.. إخلاء سبيل فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا اقتحم منزله

قررت السلطات الأمنية إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في حادثة مقتل لص اقتحم منزله بغرض السرقة، وذلك بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج "et بالعربي"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت الصفحة الرسمية للبرنامج صورة جمعت نانسي عجرم وزوجها، وعلقت: "إخلاء سبيل فادي الهاشم في حادثة مقتل مقتحم منزله مع منعه من السفر لحين استكمال التحقيقات".



جدير بالذكر أنه حدث تبادل لإطلاق النار بين فادي الهاشم زوج نانسي والشاب السوري محمد حسن الموسى، بعد اقتحامه للمنزل، حيث كان يحمل سلاحًا، ولم يقبل بالنقود التي عرضها عليه للمغادرة، وأصر على الدخول إلى غرفة الأطفال، فأطلق عليه الرصاص وأرداه قتيلًا. والفيديوهات الشهير "إنستجرام".نشرت الصفحة الرسمية للبرنامج صورة جمعت نانسي عجرم وزوجها، وعلقت: "إخلاء سبيل فادي الهاشم في حادثة مقتل مقتحم منزله مع منعه من السفر لحين استكمال التحقيقات".جدير بالذكر أنه حدث تبادل لإطلاق النار بين فادي الهاشم زوج نانسي والشاب السوري محمد حسن الموسى، بعد اقتحامه للمنزل، حيث كان يحمل سلاحًا، ولم يقبل بالنقود التي عرضها عليه للمغادرة، وأصر على الدخول إلى غرفة الأطفال، فأطلق عليه الرصاص وأرداه قتيلًا.

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