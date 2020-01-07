فيديو.. مديرة مكتب نانسي عجرم تكشف تفاصيل حادث السطو

كشفت ماغالي فاضل، مديرة مكتب نانسي عجرم، عن تفاصيل جديدة عن حادث السطو الذي تعرضت له الفنانة اللبنانية، خلال لقاء صحفي، أجرته مع برنامج "the insider"، من داخل منزل نانسي.

قالت ماغالي في المقطع المنشور على الصفحة الرسمية لبرنامج "the insider" على موقع "إنستجرام"، إن السارق تسلل إلى داخل المنزل في

الساعة الثانية صباحًا، بمجرد تأكده من ذهاب جميع أفراد الأسرة إلى غرفهم للنوم، وبعد دخوله المنزل توجه مباشرة إلى غرف الدور العلوي.

أكدت ماغالي فاضل، أن السارق لم يتسلل بغرض السرقة، لأنه رفض النقود التي عرضها عليه الدكتور فادي الهاشم، زوج

نانسي، لكنه كان يركز أكثر بالحصول على أغراض شخصية خاصة بنانسي.

جدير بالذكر أن شابًا سوريًا يُدعى محمد حسن الموسى، اقتحم منزل الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان، فجر الأحد الماضي، بقصد السرقة، ليفاجأ بزوجها الذي قام بمهاجمته وأرداه قتيلًا بعد تبادل لإطلاق النار من الطرفين.