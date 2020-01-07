رسائل العشاق و البخيل.. أبرز عروض البيت الفني للمسرح الليلة

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتنوعة على مسارح الدولة المختلفة، لليوم الثلاثاء 7 يناير 2020، منها عرض "المتفائل" في أخر ليلة عرض له على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في تمام في الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين "50، 75، 100" جنيه.

وتدور أحداث عرض "المتفائل"حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، وهو بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء

شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.



و يعرض "رسائل العشاق" في أخر ليلة عرض له على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين " 30، 50" جنيهًا.

العرض حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء وألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبدالحميد، تأليف وأشعار وإخراج محمد

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إبراهيم.



وعلى مسرح اوبرا ملك برمسيس، يعرض " البخيل" في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتقرر بيع التذاكر لليوم بسعر موحد بقيمة 20 جنيهًا، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.



العرض المسرحى "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.

وأخيرًا يُعرض "صحصح لما ينجح" للأطفال، على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة بمناسبة عيد الميلاد للأخوة الأقباط، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

العرض من تأليف و أشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا ، اشراف عام محمد نور، وتتراوح اسعار التذاكر بين 25،35 جنيهًا.