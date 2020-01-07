التعليق الأول لـ إبنة أصالة بعد إنفصال والدتها عن طارق العريان.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - دعمت ​شام الذهبي​، إبنة الفنانة السورية ​أصالة​، والدتها بعد إعلانها الإنفصال عن زوجها المخرج ​طارق العريان​.

وقالت شام إنها ستبقى داعمة لوالدتها، حتى تكون قادرة على النهوض مجدداً، مؤكدة أن إنفصالها عن العريان إختبار حقيقي لإظهار طبيعتها كإمرأة مقاتلة، قاومت كل الأمراض والظروف التي وصفتها بـ"العفنة".

وعلقت شام على منشور والدتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة! نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض".

وأضافت: "هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية: مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة قاومت كل الأمراض والأذى الذي لحق بها من الخيانة، هذه الظروف العفنة حولتها لألماسة أكثر إشراقا".

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