ميرنا وليد - بيروت - أطلق ​الفنان المصري حكيم​ أغنيته الجديدة بعنوان "آه بحبه" عبر "يوتيوب" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع باسم منير، والأغنية ضمن ألبوم "الراجل الصح".

وكان طرح حكيم أغنية "الراجل الصح"، من الألبوم، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البر.

البوم حكيم الجديد يتضمن 10 أغنيات صور حكيم منها 3 أغاني على طريقة الفيديو كليب وهي "سيبونا في حالنا وقلبي يا ناس والموضة السنة دي"، ومن المقرر طرحه يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر كانون الثاني/ديسمبر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكيم يطلق أغنيته الجديدة "آه بحبه"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.