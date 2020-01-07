إخلاء سبيل فادي الهاشم زوج نانسي عجرم

ميرنا وليد - بيروت - قررت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان، القاضية ​غادة عون​، إخلاء سبيل الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، في حادثة مقتل مقتحم منزله، وذلك بعد توقيفه لإطلاقه النار وقتل السارق.

وكان السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، قد إقتحم ملثماً، منزل الدكتور فادي الهاشم والفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.

وإعتدى السارق على نانسي وزوجها بالسلاح، كما ودخل غرفة بناتهما، فعمد إلى شهر مسدسه في وجههن، فحصل إطلاق نار بينه وبين الدكتور الهاشم، ما أدى إلى إصابة نانسي ومقتل السارق على الفور، وقد حضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.



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