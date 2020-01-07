مشاعل الشحي وأحمد خميس يصلان للإنفصال ويتخذان هذا القرار المفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - كشف الإعلامي الإماراتي ​أحمد خميس​ عن قرار مفاجئ إتخذه هو وزوجته الإعلامية الإماراتية ​مشاعل الشحي​، وهو التوقف عن نشر أية تفاصيل تتعلق بحياتهما الخاصة عبر السوشال ميديا، وذلك بسبب المشاكل السلبية التي إنعكست عليهما وكادت تؤدي إلى إنفصالهما أكثر من مرة.

ونشر خميس عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما وعلّق عليها بالقول:"نعم نحن وبطيب نية كنا نشارككم تفاصيل حياتنا ولكن للأسف كثرة الكلام السلبي والتجريح كان بيهدم حياتنا لدرجة الانفصال أكثر من مرة وهذا اللي نقول عنه كلام الناس يخرب البيوت".

وأضاف:"لأننا نخطط لبناء أسرة فالأفضل فعلًا أن نحتفظ بخصوصية حياتنا الشخصية! ولأن محبتكم مهمة لنا كثير ولأن فعلا ما يقدر الإنسان يعيش في وسط كره وكلام تجريح ونقد، فقررنا هالشي مو ضعف أو تراجع وإنما احترامًا للجميع".

وأردف "خميس" قائلًا: "محبة المجتمع وتقبل المجتمع لنا شي مهم جدا، وهناك فئة تأثرت من النقد السلبي وشكل بداخلهم كره لنا من غير ما يعرفونا مجرد مايشوفونه من نقد من الآخرين، يمكن حياتنا العفوية ما تعجب البعض وهالشي نحترمه لهذا السبب خذنا هالقرار الإيجابي في بداية هذي السنة".

وختم قائلاً:"أريد أن أوجه كلمة شكر وامتنان خاصة لكل اللي انتقدونا طول مسيرتنا في السوشيال ميديا وكلامهم كان لا يخلو من التجريح والكره شكرًا لكم كنتو درس تعلمنا منه الكثير ونحن ما نبادلكم الكره نفسه ومتابعينا الكرام بنكون معاكم دايمًا وشغلنا في الدعايات مستمر وحياتنا مستمرة لكن ببعض الخصوصية اللازمة لنعيش بسلام أنا وزوجتي مشاعل".