ميرنا وليد - بيروت - لا تزال أصداء انفصال الفنانة السورية ​أصالة​ عن زوجها المخرج ​طارق العريان​ تتفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث صوب بعض الناشطين سهامهم بوجه الممثلة السورية ​نسرين طافش​ واعتبروا انها سبب الإنفصال وأن العريان على علاقة بها.

طافش خرجت عن صمتها وردت على تلك التعليقات، وذلك عبر تعليق غير مباشر كتبته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل جاء فيه:

"الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها (أحمق) ويصدقها (غبي) أما (العاقل) و (الراقي) و (المنجز) و (الواعي) فيعلم حق العلم ان الاشاعة هي ضريبة النجاح .. انت من من أولئك (... ) !؟ بطبعي صريحة و واضحة .. وسابقى كذلك .. ولو حبيت او تزوجت سأكون أول من يعلن".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامها بأنها السبب وراء إنفصال أصالة عن زوجها.. نسرين طافش ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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