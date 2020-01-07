خاص الفن- راغب علامة:سأفرح إذا حصل ذلك

ميرنا وليد - بيروت - يحرص الفنان اللبناني ​راغب علامة​ دائما على متابعة كل ما هو جديد ويقدم لجمهوره الكبير أعمالاً فنية لائقة على مدار سنوات طويلة وخلال العام 2019 كان راغب نشيطاً على اصعدة عديدة وقدم اغنيات ناجحة مثل صدفة وحقق نجاحاً كبيراً بخطوة تجديد اغنياته القديمة وشهد العام ايضا دخوله برنامج the voice الى جانب احلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي. ولم ينسَ المشاركة بالامور الاجتماعية ووقف مع اهل بلده في الثورة ودعمها بعد ان قدم في السابق اغنية "طار البلد" المعبرة عن الوضع المرير في لبنان.

راغب وبحديث خاص للفن اكد ان امنياته للعام الجديد هي: "ان ارى الناس من حولي سعيدة فأكون سعيد حين ارى الشعب اللبناني حصل على حقوقه المنهوبة، وسأفرح اذا تحاسب المسؤولين عن الفساد في لبنان ودخلوا السجن".

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