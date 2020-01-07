الموت يغيّب زوجة إبن نادية لطفي وهذا موعد العزاء

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت صفحة تحمل إسم الممثلة ​نادية لطفي​ على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة زوجة ابنها أحمد اليساري، السيدة دينا أباظة واتى في المنشوز :"انتقلت إلى رحمة الله تعالى دينا أباظة حرم أحمد البشاري نجل الفنانة القديرة السيدة نادية لطفي". وستستقبل العائلة المفجوعة التعازي اليوم الثلاثاء 7 يناير/ كانون الثاني، بمسجد الشرطة الشيخ زايد.

وكانت نادية لطفي قد احتفلت مع عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني بعيد ميلادها، على الرغم من مرورها بوقت صعب اثر الوعكة الصحية التي تعرضت لها قبل فترة قصيرة