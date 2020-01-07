ميرنا وليد - بيروت - أعلنت صفحة تحمل إسم الممثلة نادية لطفي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة زوجة ابنها أحمد اليساري، السيدة دينا أباظة واتى في المنشوز :"انتقلت إلى رحمة الله تعالى دينا أباظة حرم أحمد البشاري نجل الفنانة القديرة السيدة نادية لطفي". وستستقبل العائلة المفجوعة التعازي اليوم الثلاثاء 7 يناير/ كانون الثاني، بمسجد الشرطة الشيخ زايد.
وكانت نادية لطفي قد احتفلت مع عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني بعيد ميلادها، على الرغم من مرورها بوقت صعب اثر الوعكة الصحية التي تعرضت لها قبل فترة قصيرة
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يغيّب زوجة إبن نادية لطفي وهذا موعد العزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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