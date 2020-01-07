توم هانكس ينهار بالبكاء خلال إستلامه جائزة الـ"غولدن غلوب"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إنهار الممثل العالمي ​توم هانكس​ بالبكاء، وذلك خلال تسلمه لجائزة Cecil B. DeMille المعنية بـ "المساهمات البارزة في عالم الترفيه"، التي قدمتها له رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية خلال حفل توزيع جوائز الـ" ​غولدن غلوب​ "، باعتباره أحد أصحاب المساهمات البارزة في صناعة الترفيه.

وفي فيديو إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه هانكس وهو يلقي كلمته بعد إستلامه الجائزة، ليبدأ كلمته محاولاً ممازحة الحضور، وتوجيه الشكر لزوجته وأولاده ومخرجي أفلامه، ولينهي كلمته بالبكاء، إذ انه لم يستطع تمالك نفسه.

وكانت قدمت له الجائزة الممثلة العالمية تشارليز ثيرون قائلةً عنه:"إنه يجمع كل الصفات التي نطمح إليها، سواء على الشاشة أو خارجها، إنه مصدر لسعادتنا، والتغلب على مشاكلنا الحياتية".

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