كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيرمين ماهر تروح لمسلسها الجديد "قوت القلوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة نيرمين ماهر، صورة جديدة لها برفقة سهر الصايغ على حسابها الشخصى، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.

وعلقت" ماهر" الصورة:"مسلسل قوت القلوب تاني مسلسل مع بعض بعد فكرة بمليون جنية..سهر العسل من اكتر البنات طيبه وأخلاق.. مسلسل قوت القلوب قريبا إخراج مجدي أبو عميرة وتأليف محمد الحناوي"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

مسلسل "قوت القلوب" شاركت الفنانة نرمين ماهر في بطولة هذا المسلسل، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، ماجدة زكي، خالد زكي، رآني فريد شوقي، إسلام جمال، محمد أنور.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين ماهر، مشاركتها في بطولة فيلم"إنت حبيبي وبس"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، محمود الليثي، بوسي، محمد ثروت إخراج أحمد البدري، تأليف سيد السبكي.