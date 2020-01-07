- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 12:53 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للفنانة المصرية ” نادية لطفي ” على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بيانا أعلنت به عن وفاة زوجة إبنها يوم أمس .
فجاء في البيان : ” انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة دينا أباظة حرم أحمد البشاري نجل الفنانة القديرة السيدة نادية لطفي “.
وفي منشور آخر تضمن موعد ومكان العزاء المقرر إقامته اليوم الثلاثاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد .
يذكر أن الفنانة نادية لطفي تتلقي العلاج حاليا داخل مستشفى المعادي العسكري إثر الوعكة الصحية التي تعرضت لها قبل فترة قصيرة .
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع الفنانة نادية لطفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.