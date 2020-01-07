الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 12:53 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للفنانة المصرية ” نادية لطفي ” على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بيانا أعلنت به عن وفاة زوجة إبنها يوم أمس .

فجاء في البيان : ” انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة دينا أباظة حرم أحمد البشاري نجل الفنانة القديرة السيدة نادية لطفي “.

وفي منشور آخر تضمن موعد ومكان العزاء المقرر إقامته اليوم الثلاثاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد .

يذكر أن الفنانة نادية لطفي تتلقي العلاج حاليا داخل مستشفى المعادي العسكري إثر الوعكة الصحية التي تعرضت لها قبل فترة قصيرة .

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