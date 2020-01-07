إليسا توجه رسالة دعم إلى أصالة عقب إعلان طلاقها .. والأخيرة ترد : ” اللي خلقنا ما بيتركنا “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 12:53 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها وجهت من خلالها رسالة دعم ومساندة إلى الفنانة السورية ” أصالة ” عقب إعلان إنفصالها عن زوجها المخرج المصري ” طارق العريان ” رسميا .

فكتبت إليسا في تغريدتها : ” الحياة فيها طلعات ونزلات .. ولما النزلة تكون صعبة إنتي تعودتي تكوني قوية .. خليكي قوية ونحنا رح نكون حدك .. كل الحب أصالة إلك ولولادك ولرقيك بالتعاطي مع قصة شخصية ” .

لترد عليها أصالة في تغريدة موجهة لها الشكر والتقدير على رسالتها فقالت : ” غاليتي إليسا ألف شكر على كلامك الطيب .. واللي خلقنا ما بيتركنا ” .