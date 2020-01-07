مصطفى شعبان ينافس في رمضان بـ«حتى لا يطير الدحان»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد النجم المصري مصطفى شعبان،على بطولة مسلسل جديد، لينافس به في رمضان المقبل 2020 يحمل اسم “حتى لا يطير الدخان” عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس يكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل.

والعمل تعاون إنتاجي جديد بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، حيث يعمل صناع العمل على الخطوط العريضة قبل بدء الترشيحات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير نهاية يناير الحالى.

وكان مصطفى شعبان، قد قدم آخر أعماله فى شهر رمضان الماضى، مسلسل “أبو جبل”، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وحسنى شتا وناهد رشدى وأحلام الجريتلى، وسناء شافع ومصطفى درويش وغفران محمد ومجدي البحيرى.

وتدور أحداث مسلسل “أبو جبل” في إطار من الدراما الاجتماعية الممزوجة بالإثارة والتشويق، حول حسن أبو جبل الذي يفقد اثنين من أولاده وأمواله جراء حريق يشتعل في منزله بفعل فاعل، فيبدأ في البحث عن الجاني في الوقت الذي يتصارع فيه مع شقيقيه حول الميراث والشركة التي تركها والدهم لهم.