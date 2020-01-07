مادونا تقضى عطلة عائلية في المالديف.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت نجمة الروك والمطربة الأمريكية البالغة من العمر 61 عامًا، مادونا، مجموعة من الصور منذ ساعات، على حسابها على موقع إنستجرام، وهى فى قمة تألقها وشبابها، بعد أن اصطحب معها صديقها أحلا مالك ويليامز، وخمسة من أطفالها الستة، لورديس صاحب الـ 23 عامًا، والتوأمان استير وستيلى، وميرسى جيمس، وأبنها جى ريتشى، وديفيد باندا صاحب الـ 14 عامًا.

النجمة العالمية نشرت أيضا، مقطع فيديو يظهر من خلاله الفعاليات التى حرصت عائلتها على ممارستها على سواحل الجزيرة الخاصة فى المالديف والتى ظهر فيها أيضًا اليخت الخاص التى حرصت على استئجاره للرحلة.

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واقتربت مادونا من اتمام مراسم الزواج من صديقها أحلا ملك ويليامز صاحب الـ 25 عامًا، بعد موافقة والديها على الزواج بالرغم من تواجد فارق سن كبير بينهما وصل لـ 36 عامًا، وفقًا لتصريحات أصدقائها المقربين للصحيفة الإنجليزية ميرور.

وكانت قد أكدت النجمة العالمية مادونا شائعات مواعدتها لراقص من فرقتها يدعو أحلا مالك ويليامز، وذلك بعد أن التقطت لهما صورة من شرفة فندقها في ميامي وهو يحتضنها.

وكشف الوالدين أثناء حديثهما لـ موقع “Mirror” البريطانية، أنهما قابلا المغنية العالمية، وأطلعهما الثنائى على خططهما المستقبلية، وذلك بعد انتهاء جولتها في مدام إكس العام المقب، .وأكدت والدة ويليامز التي تبلغ من العمر 55 عام، ووالده البالغ من العمر 59 عاما، أن الثنائى تربطهما علاقة منذ عام تقريبا، وكانت بعيدة عن الأضواء، وأنهما لا يمانعان ارتباط ابنهما بالمغنبة العالمية.