لاعب الأهلي أحمد الشيخ يحتفل بزفافه بحضور نجوم الرياضة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم المصري أحمد الشيخ، لاعب وسط فريق النادي الأهلي، بزفافه مساء الإثنين في أحد الفنادق، بحضور عدد من لاعبي الأهلي والزمالك.

أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالي، نشر مجموعة من الصور للاعبين الأهلي والزمالك في حفل زفاف أحمد الشيخ من بينهم محمود كهربا ومروان محسن، ومحمد الشناوي، ومروان محسن، ومحمد هاني، وعبد الواحد السيد.

الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي – رغم حالته الصحية – إلا أنه لبى دعوة أحمد الشيخ، لحضور عقد قرانه، على الرغم من حالة الإجهاد التي يعاني منها عقب عودته من رحلة علاجية في فرنسا، وتلاها أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

الحالة الصحية للخطيب أجبرته على عدم السفر إلى الغردقة والاعتذار للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن عدم حضور احتفالية الأفضل أفريقيًّا، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء.

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وشهد مقطع فيديو رقص لعدد كبير من لاعبي الأهلي أبرزهم صلاح محسن ومحمد هاني ورمضان صبحي وحسين السيد احتفالا بالشيخ.

أحمد الشيخ كان قد ارتدى بدلة بيضاء اللون في جلسة تصوير قل عقد القران، مع رابطة عُنق باللون الأسود.. كما ظهرت العروس بفستان أبيض، بسيط، من الجوبير المُطرز، منفوش قليلًا، مع طرحة من الشيفون المُطرزة أيضًا.

يشار إلى أن الأهلي يستعد حاليا لمواجهة مرتقبة خارج مصر أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.