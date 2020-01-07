زفاف غادة رجب من شاعر كرمه الرئيس المصري

فاجأت المطربة المصرية غادة رجب جمهورها بإقامة حفل زفافها، مساء الإثنين، بحضور صديقاتها في الوسط الفني، على رأسهن إلهام شاهين وميرفت أمين ورجاء الجداوي والإعلامية بوسي شلبي ونادية مصطفى.

ولم تعلن رجب سابقا أي تفاصيل تتعلق بزفافها على الشاعر عبدالله حسن، الذي تعاونت معه في برنامج "ما فيش مشكلة خالص"، الذي قدمه الفنان محمد صبحي على شاشة "Cbc".





نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة تجمعها بالعروس عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام" مع مجموعة صور وفيديوهات من حفل الزفاف.

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ونشرت المطربة نادية مصطفى صورة من حفل الزفاف عبر حسابها على "فيسبوك"، معلقة: "ما شاء الله أحلى عريس وعروسة، ربنا يسعدهم ويوفقهم ويرزقهم بالذرية الصالحة".





غادة رجب من مواليد 26 ديسمبر/كانون الأول 1985، وهي ابنة رضا رجب، عميد معهد الموسيقى العربية سابقا، واحترفت الغناء في سن الثامنة وتعاونت مع كبار الملحنين بالعالم العربي، منهم: سيد مكاوي وعمار الشريعي وعمر خيرت.

الشاعر المصري عبدالله حسن من مواليد عام 1985 بمدينة طنطا في محافظة الغربية، حاصل على بكالوريوس التجارة، واشتهر بكتابة الشعر السياسي وكرمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن قصيدة "نفسي أبقى ظابط" عام 2014.



