نبيلة عبيد: تزوجت وعمري 16 عاما.. وأتمنى العودة للتمثيل

كشفت الممثلة المصرية نبيلة عبيد أنها تزوجت من المخرج الراحل عاطف سالم وعمرها 16 عاما، عندما كانت طالبة بالصف الأول الثانوي، موضحة أنها عانت كثيرا في هذه التجربة، وانفصلا بعد طلب زوجها منها اعتزال الفن.

وقالت عبيد، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة "دي إم سي": "عارضت أسرتي زواجي من عاطف سالم في البداية، بسبب فارق العمر الكبير بيننا، لكنه لجأ لأقاربي وأقنعهم برعايتي وحمايتي، وبالفعل تم الزواج".

وتابعت: "فوجئت بعد الزواج أنه يريد إبعادي عن الوسط الفني لأعيش زوجة فقط، رفضت الأمر واستغليت سفره للهند ووقعت مع المخرج حلمي رفلة بطولة 5 أفلام منها (المماليك) أمام عمر الشريف و(كنوز) و(رابعة العدوية)؛ لينتهي الزواج بيننا".





تحدثت الفنانة الشهيرة عن فيلم "رابعة العدوية" الذي أصبح علامة فارقة في مشوارها الفني، قائلة: "قبل ترشيحي للدور رشحت الجهة المنتجة الفنانة فاتن حمامة، ثم تراجعت وقررت البحث عن وجه جديد لمزيد من الإقناع، ووافقت المطربة الكبيرة أم كلثوم على تجسيدي الدور ووضع صوتها على طريقة أدائي بعدما رأت صورتي".

كما تحدثت الفنانة المعروفة بـ"نجمة مصر" عن تجربتها في الإنتاج السينمائي، وقالت إنها تحمست لروايات إحسان عبدالقدوس وأسست شركة "أفلام نبيلة عبيد"، وقدمت من خلالها العديد من الأفلام المهمة، أولها "وسقطت في بحر العسل".



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عن علاقتها بالأديب إحسان عبدالقدوس، قالت إنها تعلمت منه الكثير وكان يختار لها الموضوعات والشخصيات التي تجسدها، لكنه رفض طلبها تجسيد شخصية "روز اليوسف".





خلال اللقاء بكت نبيلة عبيد، متأثرة بحديث إسعاد يونس عن حجم موهبتها وعطائها الفني، وعجزت عن الرد عليها قائلة: "لا استطيع الرد على كلامك الحلو".

وتطرقت إلى فترة ابتعادها عن الوسط الفني، وقالت: "أثناء تصوير برنامج (نجمة العرب) وضعت الجهة المنتجة شرطا وهو عدم الظهور في برامج أو أعمال أخرى، وابتعدت عن الساحة فترة لعدم وجود أعمال تشبعني كفنانة".

واختتمت عبيد حديثها قائلة: "أتمنى العودة للساحة بعمل فني ضخم وبدور لم أقدمه من قبل، ومتحمسة أيضا للمشاركة في عمل تاريخي".

نبيلة عبيد حلت ضيفة على "العين الإخبارية" أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكشفت خلال حوارها عن سعادتها بتكريم مهرجان الإسكندرية لها في دورته الـ35، وأكدت أن لكل مخرج تعاملت معه بصمة ورؤية خاصة.

وقالت عبيد إن المخرج أشرف فهمي كان الوحيد القادر على استفزازها حتى تخرج أفضل ما لديها، وكشفت عن شرائها رواية "هكذا تزوجا" للراحل إحسان عبدالقدوس، وكانت تتمنى تقديمها فيلما سينمائيا لكن لم تعد مناسبة لها بعد تقدمها في العمر.





