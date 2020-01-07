"لص بغداد" في دور العرض 22 يناير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن العين الإخبارية - صفوت دسوقي الثلاثاء 2020/1/7 01:47 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/1/7 01:47 م بتوقيت أبوظبي الفنان محمد إمام

ينتظر الفنان محمد عادل إمام طرح فيلمه الجديد "لص بغداد" بدور العرض السينمائي، إذ قررت الشركة المنتجة عرضه تجاريا في 22 يناير/كانون الثاني الجاري بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي. وطرحت الشركة المنتجة الإعلان الترويجي للفيلم، الإثنين، ليحقق أكثر من مليون مشاهدة خلال 6 ساعات. وظهر في الإعلان الترويجي الفنان محمد إمام وأمينة خليل وفتحي عبدالوهاب، وغلب عليه مشاهد الحركة والأكشن الخطيرة مثل صدام السيارات والقفز من الطائرة. Advertisements وحرص الفنان أحمد السقا على تهنئة محمد إمام بعد طرح الإعلان الترويجي، وكتب عبر حسابه على تويتر: "مبروك لكل صناع الفيلم، ومبروك لمحمد إمام أخويا وحبيبي.. شغل احترافي حلو جدا"، ليرد محمد إمام: "أخونا الكبير نجم مصر". يشارك في بطولة فيلم "لص بغداد" بجانب محمد إمام، ياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبدالله وأحمد رزق، الذي يظهر كضيف شرف. وفيلم "لص بغداد" من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، عن مغامرة كوميدية تقع حين يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

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