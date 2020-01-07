لمحبي السوبرستار راغب علامة.. إليكم هذا الخبر

بعد عام مليء بالحفلات الناجحة والاطلالات المبهرة والاصدارات المميزة، وبعد حفل أكثر من رائع في العاصمة الأردنيّة عمّان، حيث اختتم السوبرستار راغب علامة عام ٢٠١٩ مع جمهوره في أوتيل غراند حياة ـ عمّان، بسهرة ضخمة قدّم خلالها برنامجاً غنائياً منوّعاً بين أغانيه القديمة والجديدة وتألق بليلة من أجمل الليالي.

ها هو ملك المسارح، يضرب موعداً مع محبيه، بحفل فني سيحييه على مسرح أولمبيا الشهير، بمناسبة عيد الحب في شباط المقبل، سيلتقي خلاله الجاليات العربية في ليلة سيغني فيها “علامة” أجمل أغنياته الرومانسية.

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آخر اصدارات السوبرستار أغنية باللهجة الخليجيّة بعنوان “كان غيرك أشطر” من ألحان طلال وكلمات خالد المريخي، وقد صدرت عبر جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة، كما غنّاها علامة بشكل مباشر في الحلقة الأخيرة من برنامج “ذا فويس” الذي فاز فيها المشترك التونسي مهدي عيّاشي من فريقه بلقب البرنامج لهذا العام.

نذكر أن “علامة” كان قد أطل ليلة رأس السنة بسهرة تلفزيونيّة مميّزة مع النجمة المصريّة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة”، حيث رافق المشاهد في هذه الليلة المميزة عبر شاشة التلفزيون.

وكان السوبرستار قد أكد خلال مقابلته التلفزيونية ان سبب ابتعاده عن طرح الألبومات الغنائيّة هو أن الزمن تغيّر حيث لم يعد الجمهور ينتظر “الكاسيت” بل اصبح يسمع الاغنيات عبر التطبيقات الموسيقية على الانترنت. وكشف الى أن في جعبته حالياً اكثر من 20 أغنية “هيت”، إلا أن الظرف الذي يمر به لبنان حالياً يمنعه من اصدار الأغنيات.