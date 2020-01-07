اتهامات تواجه صناع أغنية "سالمونيلا" بإهانة المرأة.. والشكوى رسمية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتهم المجلس القومي للمرأة في مصر، صناع أغنية "سالمونيلا" بإهانة المرأة لما تحمله الأغنية التي غناها المخرج والمطرب المصري تميم يونس من رسالة تهين المرأة وتنتقص من حقوقها/ مشددًا على أن الأغنية ما هي إلا دعوة للتنمر وتحريضًا صارخًا للاعتداء على المرأة.

وفي أول قرار للمجلس للتصدي لما حدث من صناع الأغنية، أصدر مسؤولوه بيانًا أكدوا فيه تقديم شكوى إلى شركة محرك البحث "غوغل" لوقف بث الأغنية، مستندين في البيان على أن الأغنية تحتوي على عبارات وألفاظ خارجة عن أُطر الآداب العامة.

وقال البيان الذي نشر المجلس نصه على صفحته بـ"الفيسبوك": "في إطار جهود المجلس القومي للمرأة المناهضة لجميع أشكال العنف ضد المرأة، وباعتباره الآلية الوطنية المعنية بشؤون المرأة وفقًا لقانون تنظيم المجلس رقم 30 لسنة 2018، قام المجلس بتقديم شكوى إلى إدارة موقع (غوغل) لوقف بث الأغنية المتداولة حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان (سالمونيلا) لتميم".

وتابع البيان: "تحمل الأغنية رسالة تهين المرأة وتنتقص من حقوقها وتدعو للتنمر وتعد تحريضًا صارخًا على الاعتداء عليها، والأغنية تحتوي على عبارات وألفاظ خارجة على الآداب العامة وتؤسس لجريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الإلكتروني وفقًا لقانون العقوبات، والقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

وشددّ المجلس، على أن: "الأغنية تمثل إخلالًا جسيمًا بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لعام 2017، والذى أصبح ملزمًا لجميع الإعلاميين، وبالتبعية الوسائل الإعلامية منذ هذا التاريخ والذي ينص على احترام الكرامة الانسانية وعدم الإساءة لأي فئة من فئات المجتمع".

وتابع: "خطورة مثل هذه المحتويات الإعلامية على المجتمع المصري الذي يعاني في الآونة الأخيرة من تحديات تتعلق بمواجهة العنف ضد المرأة بأشكاله المتعددة ومنها التحرش، لافتًا إلى أنه على الرغم من إعلان صاحب الأغنية أنها جاءت على سبيل السخرية من أنماط العنف الموجه ضد المرأة إلا أنها جاءت فى إطار يبرر العنف المسلط ضدها ويعتبر استخفافًا وتسطيحًا بواقع خطير وقضية مجتمعية.

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واستطرد البيان أن الأغنية تتناول موضوعًا دقيقًا تعمل الدولة على مكافحته وهو العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله، موضحًا أن سياسات النشر على المواقع الإلكترونية تنص على الالتزام بعدد من القواعد من أهمها حظر نشر محتوى يحض على الكراهية ويدعم ويبرر ممارسته ضد أفراد المجتمع.

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وأحدث تميم يونس بأغنيته الجديدة الساخرة "سالمونيلا"، حالة جدل بين مؤيد ومعارض لها خاصًة بعد أن تصدرت عناوين الصحف وتعليقات بعض الفنانين، ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر بعض الرواد أن الأغنية مهينة للمرأة، متهما الفنان المصري بالعنصرية ضد المرأة.

فيما رأى آخرون أن كلمات الأغنية تصف خطابًا من شاب لفتاة أعجبته يبدأه برقة شديدة، لكنه سرعان ما يتحول إلى عنف وشتم وتهديد ما إن ترفض الفتاة الارتباط به؛ ما دفع تميم يونس للخروج عن صمته؛ إذ أوضح من خلال فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك" أن الأغنية ليست ضد المرأة، مشددا على أن ما قدمه يهدف إلى السخرية من الحالات التي يقع فيها العنف في العلاقات بعد البدايات الطافحة بالعواطف والرومانسية، إلى جانب التصويب على الممارسات الذكورية الفاقعة.

أغنية "سالمونيلا" تولى شخصيًا كتابتها الفنان تميم يونس وأخرج الفيديو كليب الخاص بها، فيما ألقيت مهمة التوزيع الموسيقي على عاتق محمد زهير، ويعدّ هذا العمل ثاني أغنية منفردة ليونس بعد "إنتِ أي كلام" التي أطلقها عام 2018، وحققت انتشارًا واسعًا.

يُشار إلى أن اسم الأغنية منسوب إلى نوع من البكتيريا التى تصيب المعدة، ويشير المصطلح إلى مجموعة من البكتيريا التي تسبب عدوى السالمونيلا فى الأمعاء، وتشمل أنواع عدوى السالمونيلا حمى التيفوئيد والتسمم الغذائي والتهاب المعدة والأمعاء والحمى المعوية وأمراضًا أخرى.