إطلاق سراح فادي الهاشم مع استمرار التحقيق لكشف ملابسات القضية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمر عائلة النجمة نانسي عجرم في حالة عصيبة، بعدما تعرضت له نتيجة دخول لص الى منزلها الكائن في "نيو سهيلة" كسروان، أدت في نهاية المطاف الى إطلاق نار من قبل زوجها الدكتور فادي الهاشم على اللص، ما أدى إلى وفاته على الفور نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية.

وعلى الرغم من أن قتل الدكتور فادي الهاشم للص يعد حادث دفاع عن عائلته التي شعر انها معرضة للخطر والايذاء، إلا أن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون اتخذت قراراً بتوقيفه للتحقيق من ملابسات القضية، وهو الأمر الذي يعتبر إجراءً طبيعيا وقانونيا لحين استكمال التحقيقات وتبيان تفاصيل الحادثة من قبل قاضي التحقيق الذي يصدر الحكم بالبقاء الهاشم قيد التحقيق او الإفراج عنه.

ووفقا لهذا القرار، فقد جرى توقيف الهاشم منذ ظهر الأحد الفائت لينقل بعد ذلك الى مستشفى الحياة بعد تعب ألم به نتيجة الحالة العصيبة التي مر بها.

واليوم الثلاثاء، تم إطلاق سراح الدكتور فادي الهاشم ليعود إلى منزله من جديد، بعد إحالة القضية الى قاضي التحقيق.

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وبعد اتصال لفوشيا مع مدير أعمال نانسي عجرم، جيجي لامارا، أكد لنا الأنباء بإخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم منذ قليل.

تجدر الاشارة، الى أن محامي العائلة غابي جرمانوس كان قد أعلن في وقت سابق أن الدكتور فادي الهاشم قد لجأ الى القانون واضعا بحوزته كل المعلومات التي توافرت من كاميرات المراقبة، مؤكدا رهانهم وثقتهم بالقضاء اللبناني بخاصة ان الهاشم كان في حالة الدفاع عن النفس داعيا الى وقف الاستغلال الاعلامي، نافيا كل ما اشيع في الأيام القليلة الماضية حول معرفة مسبقة بالضحية مشيرا الى أن لا عائلة موكله ولا العاملين في المنزل على معرفة مسبقة به.

يذكر أن عددا كبيرا من النجوم والمشاهير وورواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد صدموا ونددوا بهذه الحادثة مطالبين باخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم الذي أطلق النار دفاعا عن بناته، بعد أن توجه اللص الذي يدعى محمد الموسى الى غرفتهن حاملا معه مسدسا.