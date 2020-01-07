هل يساهم طلاق أصالة في تصالحها مع أنغام؟.. دلائل تشير إلى ذلك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي لا يترك شيئًا إلا ويتناوله سواء بالحديث فيه أو نقده حسبما يحتاج الموضوع محل التناول، فمع إعلان الفنانة السورية أصالة نصري طلاقها من زوجها المخرج المصري طارق العريان انطلقت العديد من الأحاديث حولها.

ودشّن البعض هاشتاغ وسم طلاق أصالة عبر موقع "تويتر" ليعبروا من خلاله عن آرائهم في انفصال أصالة وطارق العريان، وتناول الحديث علاقات أصالة ببعض المتخاصمين معها كأحلام وفجر السعيد وأنغام ومدى الشماتة التي ستحظى بها، وحديث آخرين عن أسباب الطلاق تارة وعن توقعهم لهذا الإعلان لأنه كان واضحًا من رسائلها المبطنة وتصريحاتها في حفلاتها الأخيرة تارة أخرى.

ولكنْ ما مدى مساهمة طلاق أصالة في عودة علاقتها بالفنانة المصرية أنغام مجددًا، خاصًة أن الخصام كان من أسبابه زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي يعدّ زوج ابن شقيقة طارق العريان السيدة ياسمين عيسى، فرغم أن أصالة أكدت أن علاقتها بأنغام انتهت لأنها خرابة بيوت تعاطفًا منها مع زوجة أحمد إبراهيم الأولى، وقالت إن أنغام صديقتها ولكن من المستحيل عودة العلاقة بينهما بالشكل الذي كانت عليه.

ومع ذلك هناك دلائل أو مؤشرات تشير إلى تصالح أصالة وأنغام فمن الممكن أن تفكر أصالة في التقليل من خصوماتها مع البعض في ظل رفض أحلام رفضًا قاطعًا الحديث بشأن تصالحهما وأنها كإنسانة انتهت تمامًا من حياتها، إضافة إلى أن فجر السعيد لن تتصالح معها لأنه لا مجال في الحديث بينهما بعد كمّ التجاذبات بينهما خاصًة وأن خصومة أحلام لأصالة كان بسبب فجر السعيد.

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ويعد صلح أصالة وأنغام هو الأقرب حاليًا كونهما تواجدا للمرة الثانية بحفل في السعودية على هامش فعاليات "موسم الدرعية" وكانت هناك مساع للصلح بينهما وتداولت بعض الأنباء عن توجه بين أصدقاء الطرفين والمقربين منهما لمصالحتهما، حيث أثير الأمر أيضًا في حفلهما الذي أقيم أبريل الماضي على مسرح الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض،ومن هنا ربما يجمعهما حفلًا جديدًا خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن أصالة هي من تقرر ذلك الصلح لأنها من بدأت خلافها مع أنغام وربما تعيد النظر في قرارها خاصًة أنها فاجأت متابعيها مؤخرًا بظهورها مع إحدى صديقاتها في مقطع فيديو من كواليس تصوير أغنية جديدة لها وهي تدندن بأغنية "حالة خاصة جدًا" وهي عنوان ألبوم الفنانة أنغام الأخير، وتداول وقتها متابعون المقطع معتبرين أنه ربما يمهد لعودة العلاقة بينهما رغم دهشة الكثيرين من موقف أصالة وأدائها أغنية لأنغام.

وكانت المشاكل وقعت بين أصالة وأنغام بعد زواج الثانية من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، فشنت أصالة هجومًا عليها خاصة وأن زوجة إبراهيم الأولى ياسمين عيسى هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، وأثار زواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وصلت حد نشوب خلاف بين أنغام وأصالة بسبب هذه الزيجة رغم العلاقة القوية التي تجمعها بزميلتها.