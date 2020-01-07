6 أفلام ينتظرها الجمهور في دور العرض في موسم الكريسماس وإجازة نصف العام

تواصل دور العرض السينمائية، استقبال أفلام موسم الكريسماس ومنتصف العام، والذي سيشهد انتعاشة سينمائية قوية ومنافسة شرسة بين عدد من الأفلام التي تتميز بطابعي الكوميديا والأكشن، حيث بلغ عدد الأفلام المقرر أن تنافس في هذا الموسم 13 فيلما سينمائيا ويشهد الموسم، منافسة عدد من الأفلام الجديدة التي قرر صناعها طرحها خلال أيام بعد إلغاء موسم شم النسيم لحلول شهر رمضان ليتم عرض الأفلام بالتتابع في شهري يناير وفبراير، ومن المقرر أن تشارك يسرا في الموسم بعد أن قرر المنتج أحمد السبكي طرح فيلم «صاحب المقام» الذي تعود به يسرا للسينما بعد غياب 7 سنوات ومن المقرر طرح الفيلم بالسينمات 21 يناير المقبل.

وتجسد يسرا خلال الفيلم، شخصية أحد أولياء الله الصالحين وتحاول إنقاذ آسر ياسين بعد وقوعه في مشكلة كبيرة، وفيلم «صاحب المقام» بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، نسرين أمين، محمود عبدالمغني، وإنجي المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

كما قرر صناع فيلم «أشباح أوروبا»، للفنانة هيفاء وهبي طرح الفيلم في 20 يناير الجاري، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين وهما شقيقتان توأمان، و«أشباح أوروبا» قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبوالحسن وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم باسم سمرة.

أقرأ أيضاً :

وينافس فيلم «شاومينج» للفنان بيومي فؤاد، في موسم إجازة نصف العام إذ تستعد الشركة المنتجة لطرحه في 15 يناير ويتناول الفيلم قضية هامة وهي الغش في الثانوية العامة في إطار كوميدي ساخر، «شاومينج» بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، نشوى مصطفى، سامي مغاوري، وأحمد حلاوة، ومن الشباب توني ماهر، حامد الشراب، سارة درزاوي، أحمد سلطان، طاهر أبو ليلة، ياسر الطوبجي، محمود فارس، محمد حسني، وسعاد القاضى، تأليف أشرف حسني، وإخراج شادي أبو شادي.

Advertisements

ويعرض فيلم «رأس السنة» ضمن أفلام إجازة نصف العام، بعد سلسلة من التأجيلات والفيلم بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، أحمد مالك، بسمة، شيرين رضا، هدى المفتي، تأليف محمد حفظي، وإخراج صقر، وتدور أحداثه حول طبقة معينة في يوم رأس السنة ويتعرض أبطاله لمواقف معينة وغريبة خلال هذا اليوم.

كما حددت الشركة المنتجة لفيلم «دماغ شيطان» الموعد النهائي لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي خلال الأسبوع القادم، بطولة باسم سمرة، رانيا يوسف، وليد فواز، عمرو عابد، سلوى خطاب، مي فخري، نادية خيري، أسامة عبدالله، أسامة الزنكلوني، تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم اسماعيل.

ويناقش العمل، عددًا من القضايا الاجتماعية، ويلقي الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون، إلى جانب قضايا الخيانة في إطار تشويقي، فيما تقرر طرح فيلم "أسوار عالية"، خلال الأيام المقبلة بدور العرض السينمائية، ويشارك في بطولة الفيلم الفنانة رانيا يوسف وأحمد العوضي وانتصار وندى بهجت ومحمد عطية، تأليف أمل عفيفي، ومدير التصوير حازم العتر، وإخراج هشام العيسوي وتدور أحداثه في إطار عالم المخدرات.

قد يهمك أيضا :