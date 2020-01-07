شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يستأنف عروض مسرحياته 9 يناير ويجري بروفات "عيلة اتعملها بلوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم محمد صبحي موسما جديدا لمشروعه الرائد " المسرح للجميع " يوم الخميس 9 يناير بعرض مسرحيتين يبدأها بعرض مسرحية " أنا والنحلة والدبور " أيام 9 و10 يناير علي مسرح محمد صبحي 2 بمدينة سنبل وتعرض مسرحية " خيبتنا " يوم السبت 11 يناير في مسرح محمد صبحي 1.

النجم محمد صبحي يجري ايضا خلال هذه الأيام بروفات عرض مسرحي جديد بعنوان " عيلة اتعملها بلوووك " تأليف مصطفي شهيب وبطولة واخراج محمد صبحي وفرقة " ستديو الممثل ".

"أنا والنحلة والدبور" كتبها أيمن فتيحة ويشارك فى بطولتها الفنانين عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضى وميرنا زكرى، والطفلان بيلار أحمد سامى وعبد الرحمن محمود أما مسرحية "خيبتنا" فهي من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضى.

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.