شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تحكي عن معاناتها في المطبخ واللوبيا الناشفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة نبيلة عبيد أمس الاثنين، ضيفة مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامجها صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة dmc، وتحدثت نبيلة عبيد عن مشوارها الفنى و بداياتها وأعمالها وعن حياتها الشخصية وزواجها من المخرج عاطف سالم.

وروت نبيلة عبيد، عن معاناتها فى المطبخ أول أيام جوازها و حكاية اللوبيا الناشفة، وسألتها إسعاد يونس:" كنتى بتطبخى وتنظيفى البيت والحاجات دى"، لترد عليها:" الطبيخ مأساة كل يوم نطلب من بره الأكل وبقيت بطلب واحدة صحبتى اسمها ليلى كانت معايا فى كلية البنات واتجوزت، أسالها هتطبخى ايه النهاردة يا ليلى تقولى لوبيا ناشفة واديتنى الطريقة تانى يوم سالتها قلتلى لوبيا ناشفة وتالت و رابع يوم بردوا نفس الأكلة، خامس يوم قلتلى جمال جوزى جايب شوال من البلد لوبيا ناشفة ولازم اخلصه".

وأكملت نبيلة عبيد، حديثها " بقيت اتعلم شوية شوية و اكلم ماما وتقولى أعمل ايه فى المطبخ ولكن الشغل واخدنى خالص طول النهار بصور ومش فاضية اعمل حاجة، وده سبب الخلاف الكبير اللى حصل بينى و بينه زوجى هو عاوز زوجه قاعدة فى البيت، وأنا عاوزه فنانة و يكون بردوا جنبى و حماية لي" .

ومن ناحية أخرى كانت الفنانة نبيلة عبيد قد قالت إنها تزوجت من المخرج عاطف سالم وهى فى الصف الأول الثانوى وعمرها كان حوالى 16 عاما، وكان ذلك قبل فيلم "رابعة العدوية" وأن سبب موافقة أهلها على زواجها رغم صغر سنها أن بعض الأقارب يريدون لها النجاح فذهب إليهم عاطف سالم فقاموا بالتأثير على والديها قائلين لهما أنه سيحافظ عليها.

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وتابعت الفنانة نبيلة عبيد، أنه بعدما لفتت الأنظار فى فيلم "مفيش تفاهم" استدعاها المنتج حلمى رفلة وقال لها سأختبرك، وكان الدور هو "رابعة العدوية".