شاهدوا.. اول اتصال مع اهل السارق الذي قتله زوج نانسي عجرم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 11:52 صباحاً - من له القدرة على دخول منزل فنانة مشهورة مثل نانسي عجرم بكل سهولة وأي وقت يشاء؟ هكذا عبر خال الضحية السوري الذي قتله زوج نانسي عجرم، مستغربا ونافيا الرواية الكاذبة التي قالها فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في التحقيقات، كما قال.

حيث قال خال القتيل محمد الموسى المتهم باقتحام منزل نانسي عجرم للسرقة أن زوج الفنانة فادي الهاشم تلاعب بمقطع الفيديو الذي يظهر ما حصل خلال عملية الاقتحام، وقال خال محمد في اتصال مع قناة الجديد اللبنانية: ”حاطط اللي بده ياه وشايل اللي بده ياه وتارك اللي بده ياه“.

وأضاف أن زوج الفنانة نانسي عندما اقترب من القتيل لإطلاق النار عليه عرف أن بيد المجني عليه سلاح غير حقيقي ومجرد لعبة. وتساءل لماذا بعد أن أطلق الهاشم النار على القتيل وأرداه على الأرض لم يلتقط صورا للأخير وبيده مسدس حقيقي، قائلا: ”لماذا لم يظهروا المسدس الحقيقي اللي بايده“.

وردا على إدعاء أن ابن أخته سارق قال الخال: ”يعطوه حقو مشان ما يجي لعندن يسرقن“، مؤكدا أن الموسى له حق عند زوج نانسي حيث كان يعمل عنده بعد أن ترك عمله في شركة ”fap“. وقال الخال إن محمد الموسى مقيم في لبنان منذ 10 سنوات ولا توجد له سوابق.

وأضاف أن من الطبيعي أن يقوم محمد بأخذ محفظة زوج نانسي لأن الأخير مطالب بالسداد له ولم يفعل ذلك، وقال إن ابن أخته أخطأ ولكن زوج نانسي أخطأ أكثر، وتساءل كيف يمكن لشخص أن يدخل منزل شخصية معروفة كالفنانة نانسي إذا لم يكن على معرفة معها أو أنه قد عمل عندها.

وبخصوص قيمة المستحقات قال الخال إن زوج نانسي قد دفعها بطلقة من مسدس.

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أما والدة الضحية، فقالت إن زوجة ابنها أخبرتها أنه توجه إلى بيروت لأخذ أجار عمل له، وتساءلت الوالدة أن الشخص الذي قتل ابنها يدعي أنه لص فلماذا لم يسلمه للقضاء ولماذا أطلق النار على قلبه، وقالت: ”في عندون قصة بالفيلا ولبسوها لابني“.

وعن تبادل إطلاق النار تساءلت كيف تم ذلك وابنها لم يكن يحمل مسدسا وأضافت كيف يمكن أن يدخل ابنها المنزل بين الحراس، وتساءلت: ”أين الكاميرات لماذا تعطلت في تلك الليلة“.

وقال عديل القتيل إنه شاهد الجثة ولاحظ وجود أكثر من 9 طلقات عليها على اليدين والقدمين والقلب.

وقال الوالد: ”ما توقعنا فنانة مثل نانسي عجرم تسمح بوقوع جريمة في منزلها لسبب مجهول“، مؤكدا أن ابنه كان يعمل لدى العائلة.