عشرات القتلى والجرحى في تدافع خلال جنازة قاسم سليماني في كرمان!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 11:52 صباحاً - قال التلفزيون الإيراني الرسمي ان 35 شخصا لقوا حتفهم فيما جرح 48 اخرين إثر تدافع خلال تشييع قائد فيلق القدس قاسم سليماني في في مدينة ​كرمان​ جنوب شرقي إيران.

وقد شاركت حشود ضخمة صباح اليوم الثلاثاء في مراسم دفن الجنرال قاسم سليماني في مسقط رأسه في كرمان.