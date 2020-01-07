كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 11:52 صباحاً - قال التلفزيون الإيراني الرسمي ان 35 شخصا لقوا حتفهم فيما جرح 48 اخرين إثر تدافع خلال تشييع قائد فيلق القدس قاسم سليماني في في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران.
وقد شاركت حشود ضخمة صباح اليوم الثلاثاء في مراسم دفن الجنرال قاسم سليماني في مسقط رأسه في كرمان.
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات القتلى والجرحى في تدافع خلال جنازة قاسم سليماني في كرمان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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