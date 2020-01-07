شاهد .. تفحم شقة ممثلة شهيرة والعناية الإلهية تنقذها من الموت

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 11:52 صباحاً - نشب حريق هائل داخل شقة الفنانة السورية ” نادية سلامة ” والتي تقيم في مصر في مدينة 6 أكتوبر يوم السبت الماضي وتمكنت فرق الحماية المدنية من إنقاذها بعد سيطرتهم على الحريق .

والي تسبب في التهام محتويات الشقة بالكامل من ملابس ومتعلقات وأجهزة منزلية ومجوهرات بعد أن وصلت النيران لكل أرجاء الشقة وتقدر الخسائر بنحو نصف مليون جنيه .

وبحسب أقوال شهود عيان للحادث بأن الفنانة نادية سلامة أسرعت لإنقاذ بعض المحتويات الثمينة قبل أن تلتهمها النيران مما تسبب بإصابتها بحالة إختناق وكدمات نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج .

حيث تصادف عدم تواجدها داخل الشقة وقت الحريق فكانت تحضر بعض المتعلقات من سيارتها لنقلها إلى شقتها الكائنة بالطابق الأرضى لتفاجىء بدوى انفجار شديد صادر من شقتها .

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية للحادث عدم وجود شبهة جنائية وأن الحريق سببه ماس كهربائي نتج عن انفجار جهاز التدفئة الموجود بغرفة نومها أثناء تشغيله .

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يذكر أن بمجرد نشوب الحريق تلقت الحماية المدنية بلاغا من النجدة وعلى الفور تم الدفع بأربع سيارات إطفاء وفرض طوق أمني لمنع إمتداد النيران للأماكن والشقق المجاورة والسيطرة عليها وإخمادها .