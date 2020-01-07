مي حلمي توجه رسالة مؤثرة إلى زوجها بعد تعرضها للإجهاض

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 11:52 صباحاً - نشرت الإعلامية ” مي حلمي ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة تجمعها بزوجها الفنان ” محمد رشاد ” وجهت له من خلالها رسالة مؤثرة في التصريح الأول لها عقب تعرضها للإجهاض منذ أيام .
وكتبت مي حلمي في رسالتها معبرة عن حبها لزوجها وتقديرها لمساندته لها فقالت : ” وستظل أنت بكل الأبناء .. إلى صديقي حبيبي أبي وسندي وأخي وأكبر وأصغر أبنائي ” .
وتابعت : ” أحبك فأنت عوضي في الدنيا ما دمت سالمآ فأنا بخير لست حزينة .. فالمواقف دائما تعبر عن من حولك وقت الشدة .. وقتا ما سأرزق بأولاد ثم يدور الكون بأم ثم جدة عجوز ثم أحفاد وهكذا ولكن عندما يشاء القدير .. عوضه كبير ” .
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