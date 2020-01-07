شاهد مهارة مكسيم خليل في حراسة المرمى.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يبدو أن «جاد» نجل الفنان السوري مكسيم خليل قد ورث عن الأخير موهبته الكروية، حيث شارك النجم متابعيه بمطقع فيديو جديد، استعرض فيه مهاراته الاحترافية في حراسة المرمى.
مكسيم وقع كحارس مرمى أمام نجله، وقد سدد الأخير عدد كبير من المرات التي نجح النجم السوري في صدها، ليدخل في شباكه جول بعد جهد كبير من ابنه، وقد داعب الفنان محبيه بتعليق كتب فيه: «يعني بعد عذاب وجهد وتعب لحتى قدر جاد يحط عليي غول بس الحقيقة حلو ،بعرف كمية العروض يلي رح تجيني بعد هالفيديو.. يالله رح اترككم تستمتعو».
يُذكر أن مكسيم خليل تزوج من الفنانة السورية سوسن أرشيد عام 2004، وقد انجب منها ولدين هما «جاد ولوكاس»، وهي الزوجة الثانية في حياة مكسيم الذي سبق وتزوج من الفنانة يارا خليل، وانجب منها ابنه الأكبر «هاني».
من ناحية أخرى، شارك مكسيم خليل في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسبل «صانع الأحلام»، وهو من تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبدالعزيز، وشارك مكسيم في بطولته أمام الفنانة الأردنية مي سليم والمصرية أروى جودة واللبنانية جيسي عبدو، وطوني عيسى، وإيلي متري، وغيرهم.
«المنصة» هو مسلسل مكسيم الجديد، وهو من تأليف هوزان عكو، إخراج مجدي السميري، ويشارك خليل في بطولته أمام يارا قاسم، عبدالمحسن النمر، سلوم حداد، سامر إسماعيل، جيني إسبر وغيرهم.
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