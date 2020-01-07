هل رفضت بسمة بوسيل مشاركة مي عز الدين لبطولة فيلم تامر حسني الجديد؟.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فور إعلان اسم الفنانة المصرية حلا شيحا كبطلة أمام الفنان المصري تامر حسني في فيلمه الجديد «مش أنا»، انطلقت شائعة قوية روجت لرفض زوجته، الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، مشاركة الفنانة المصرية مي عز الدين في بطولة العمل الذي انطلق تصويره بالفعل.

الشائعة روجت لخلافات قوية بين نجمة ستار أكاديمي، وبطلة «عمر وسلمى» بأجزائه الثلاثة أمام نجم الجيل، وهو ما نفته بسمة مؤخراً، مشددة على أنها لا تتدخل في خيارات زوجها الفنية، وأوضحت: «فيلم تامر ومي تم تأجيله، وما يُثار على السوشيال ميديا غير حقيقي».

بسمة قالت: «أنا بحب مي جداً، مي شخصية لذيذة وطيوبة، بالفعل لم يحدث بيننا أي اتصال منذ فترة، إلا أن ما قيل حول وجود خلافات بيننا ليس له أي أساس من الصحة»، مضيفة: «”إذا كانت مي عز الدين هي الفنانة المناسبة لأداء الشخصية، فمن المستحيل أن تستبدل، مستحيل أن أتدخل في عمل زوجي وأفسده، لا يوجد أي مشاكل بيني وبين أي شخص».

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يُذكر أن بسمة بوسيل التي اعتزلت الغناء لإتمام زواجها من تامر، تستعد لاقتحام مجال الإخراج، كما صرح تامر حسني بالتحضير لمشورع جديد يجمعه بزوجته موجه للأطفال.

تامر حسني وبسمة بوسيل أعلنا زواجهما، عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر 2018.