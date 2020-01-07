سلاف فواخرجي تعود طفلة بين أحضان والدها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن مرورها بحالة نفسية سيئة، وفي الوقت الذي لم تصرح في عن سببها، شاركت محبيها بلقطة مؤثرة لها مع والدها، الذي قررت أن ترمي حملها الثقيل بين أحضانه.

سلاف ظهرت في الصورة بين أحضان والدها، معربة عن الأمان الذي تشعر به إلى جانبه بتعليق كتبت فيه: «ما بتضيق الدنيا فينا ... منرجع بلحظة اطفال بحضن اهالينا ... اللي مهما صار بيبقوا بيحبونا حب خالص ومالو حدود ... اللي زعلك بيكسرلهم قلبهم اكتر من قلبك ... واللي دمعتك بتحفر خدهم ... قبل ماتنزل من عينك ... اللي حتى لو تعبوا بيبقوا هنن عزك وسندك وملجأك ... بابا يا أصدق قلب وأدفى حضن وأحن انسان ... بحبك ... الله ياخد من عمري ويعطيك».

من ناحية أخرى، تنتظر سلاف فواخرجي عرض أحدث مسلسلاتها «خط ساخن»، وهو العمل الذي تعود به إلى الدراما المصرية بعد طول غياب، وتشارك في بطولته أمام حسين فهمي وصلاح عبدالله ونضال الشافعي وميدو عادل وسهر الصايغ، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، وإنتاج أحمد الجابري.

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يُذكر أن سلاف شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بعملين هما «هوا أصفر» أمام النجم اللبناني يوسف الخال، و «ناس من ورق» أمام النجم السوري دريد لحام.

على الجانب الشخصي، تزوجت سلاف فواخرجي من المخرج السوري وائل رمضان عام 1999، وقد أثمر زواجهما عن ولدين هما «حمزة وعلي».