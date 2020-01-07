من أجواء فيلم «للرجال فقط».. مي سليم وشقيقتيها تتحولن لذكور.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة الأردنية مي سلي وشقيقتيها دانا وميس حمدان لجلسة تصوير مبتكرة، قررن فيها التحول لرجال مع دخول العام الجديد.
«فيلم للرجال فقط الجزء الثاني».. بهذه الجملة، شاركت ميس صوراً من جلسة التصوير المثيرة، التي ظهرت فيها مع شقيقتيها بأزياء وباروكات رجالية، كما كان لافتاً اتخاذ ثلاثهن لتعبيرات وجه قوية في محاولة لزيادة تقمصهن لشخصيات ذكورية.
اللافت أن فانز النجمات الثلاث أعربوا عن اعجابهم بفكرة جلسة التصوير، واقترحوا على الشقيقات بدراسة الفكرة بشكل جدي لتقديم عمل فني يحاكي أحدث فيلم «للرجال فقط» للنجمتين نادية لطفي وسعاد حسني.
من ناحية أخرى، يُعرض لمي سليم حالياً مسلسلها الجديد «حواديت الشانزليزية» الذي تشار شقيقتها دانا أيضاً في بطولته أمام إياد نصار، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم والعمل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وتجسد فيه مي دور فتاة شعبية تُدعى «فتنة».
أما ميس، فكان المسلسل البدوي «نوف» آخر ما عُرض لها في دراما رمضان 2018، كما كان مسلسل «طاقة نور» آخر ما عُرض لها في الدراما المصرية عام 2017، حيث اعترفت الفنانة الشابة بأنها تعيش حالة نفسية سيئة حتى أنها فكرت في الاعتزال، بسبب عدم ظهورها على الشاشة في أعمال فنية جديدة منذ فترة
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