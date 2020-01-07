أول تعليق لصفاء سلطان بعد خضوعها لعملية استئصال الرحم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة السورية صفاء سلطان في استئناف نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تحسن حالتها الصحية إثر خضوعها لعملية جراحية لاستئصال الرحم.

صفاء حرصت على طمأنة محبيها على وضعها الصحي في أول منشور لها بعد تعافيها، حيث نشرت صورة مبهجة لها، وشكرت كل منّ اهتم وسأل على صحتها بتعليق كتبت فيه: «شكراً من كل قلبي لكل حدا سأل عن صحتي ولكل يلي وقفوا جنبي من اهلي ورفقاتي انا ماحبيت اشغل بالكن حالياً انا صحتي ممتازه وعم استعد للتصوير... وانا الحمدلله انسانه مؤمنه باالله واستفقادات الله رحمه بدعواتكن صرت احسن وبمحبتكن بكبر وبتشجيعكن بستمر ..... بحبكن كتييير».

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يُذكر أن صفاء سلطان لديها ابنه واحدة تُدعى «أملي» من زواج سابق، وقد كشفت الفنانة مؤخراً عن موبهة ابنتها الغنائية وذلك في أعقاب خلعها للحجاب.

على الجانب الفني، تستعد صفاء سلطان بعد استئناف نشاطها الفني لتصوير مسلسلها الجديد «سوق النسوان»، والذي تنافس به في المارثون الرمضاني المقبل، وهو من تأليف حنان المهرجي وإخراج مؤمن الملا، بسام الملا، وتشارك صفاء في بطولته أمام بسام كوسا وسلوم حداد و فادي صبيح وغيرهم.

صفاء كانت قد انتهت من تصوير مسلسل «بساطة 2»، من تأليف مجموعة من الكتاب، وإخراج تامر اسحاق، وإنتاج شركة «روي برودكشن» لصاحبها النجم السوري باسم ياخور، ويشارك في بطولته فادي صبيح و محمد حداقي وعبدالمنعم عمايري ورنا شميس وغيرهم، بالإضافة لمشاركتها في بطولة السلسل البدوي «رياح السموم» من تأليف سليمان أبو شارب وإخراج سائد بشير الهواري، وتشارك صفاء في بطولته أمام نخبة من نجوم الدراما الاردنية ، وأبرزه؛ عبير عيسى، جميل عواد، جولييت عواد، محمد العبادي، جميل براهمة، سهير فهد، عبدالكريم القواسمي، رفعت النجار، داوود جلاجل ، وغيرهم.