أول تعليق لزوج أصالة بعد إعلانها الانفصال عنه

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

علق المخرج طارق العريان، على انفصاله عن الفنانة السورية أصالة، بمنشور عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وقال طارق العريان، في منشوره: “لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل.. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا ، إلى الأبد والدة أولادي”.

وكانت أصالة، قد أعلنت انفصالها رسميًا عن طارق العريان، وذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قائلة: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )”.

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وأضافت: “أتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.

وكانت أصالة قد عانت خلال الفترة الأخيرة من العديد من الشائعات حول أسباب انفصالها عن زوجها طارق العريان، ومنها أن أسباب الانفصال هي خيانة طارق العريان لها مع فنانة شابة وهو الأمر الذي تم نفيه من قبل أصالة بشكل غير مباشر، ورغم انتشار أخبار انفصالهما منذ شهور كثيرة إلا أن الطرفين لم يؤكدا ذلك الأمر.

يذكر أن الفنانة أصالة سبق لها الزواج من رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي، والذي انجبت منه ابنتها شام وخالد، وارتبطت بعده بالمخرج طارق العريان، والذي انجبت منه توأمها آدم وعلي.

كما سبق للمخرج طارق العريان الزواج من الإعلامية إنجي علي، والتي انفصل عنها قبل أصالة، وسبقها بزواجه من هالة العطال وله منها ولد يدعى عمر.