عائلة قتيل فيلا نانسي عجرم: كان يعمل لديها وذهب ليأخذ حقه والمحامي يرد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت عائلة السوري محمد الموسى الذي وقع قتيلاً على يد طبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، ي أول تصريحات لهم عقب الحادث، أن القتيل كان يعمل في فيلا الفنانة وزوجها منذ فترة.

خال الموسى قال في مكالمة تليفونية مع برنامج «يوميات ثورة» للإعلامي اللبناني طوني خليفة أن ابن شقيقته كان يعمل في فيلا الهاشم، وكان له مستحقات مالية متأخرة لدى عائلة الفنانة، في الوقت الذي لم ينكر فيه أن نجل شقيقته قد أخطأ في طريقة دفاعه عن حقه، مضيفا: «بس الطرف التاني أخطأوا اكتر».

«يعيش في لبنان منذ 10 سنوات، وليس عليه أي سوابق»، هكذا بدأ خال القتيل حديثه، متهماً قاتله، زوجة النجمة اللبنانية، بحذف أجزاء من الفيديو الذي تم تسريبه ويرصد لحظة اقتحام الموسى للفيلا، حتى أطلق الهاشم النار عليه، مضيفاً: «زوج نانسي عرف ايللي بإيده لعبة، ليش ما أظهروا المسدس الحقيقي اللي بإيده»، مضيفاً: «يعطوه حقه مشان ما يجي لعندن يسرقن».

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وبصوت منهار، تحدثت والدة القتيل في نفس المكالمة المسجلة قائلة: «اخبرتني زوجته أنه ذهب لبيروت عنده شغله بده يشتغلها»، «ليش ما مسكه بإيده وسلمه للقضاء. ليش حرقولي قلبي، طلعوا من السجن خايفين على أعصابه، وأنا ابني بالبراد».

أما والده فأكد باكياً أن عدة رصاصات قد اخترق جسد ابنه في مناطق مختلفة، قائلاً: «ابني محطوط بالبراد، والقاتل محطوط بمشفى».

المفاجئ أن بنفس الحلقة، نفى غابي جرمانوس، محامي زوجة النجمة اللبنانية، أي علاقة تربط القتيل بعائلة الفنانة، مشدداً على أنه لم يعمل في فيلا نانسي من قبل، ولم يتم الكشف عن هويته إلا بعد وقوع الحادث، وأضاف مدافعاً عن الهاشم: «د. فادي ليس خبيراً عسكرياً ليفرق بين المسدس الحقيقي ووغير الحقيقي»، وتابع: «من أبسط حقوقه الدفاع عن أطفاله بعد أن هدد القتيل حياتهن عندما توجه لغرفتهن».